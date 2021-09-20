«المنشآت الفندقية»: زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الموسم السياحي الشتوي الذى سيبدأ خلال أيام سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن شركات السياحة الروسية والأوكرانية والألمانية ستبدأ في زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بشكل كبير بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتوقع «عاقل» زيادة نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم إلى معدلات جيدة.

بريطانيا تبدأ تسويق رحلاتها إلى مصر

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«الوطن» أن شركات السياحة البريطانية بدأت هذا الأسبوع طرح برامج زيارة مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل أولى الرحلات السياحية إلى مصر من بريطانيا نهاية الشهر الجارى أو اوائل الشهر المقبل.

وأشار إلى أن أعداد السياح البريطانيين المتوافدين إلى مصر سترتفع بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة.

الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم

وأشار إلى أن المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال جميع السياح من مختلف دول العالم، وفقا للسعة الاستيعابية التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال السياح بالفنادق والمحددة بـ70% من السعة القصوى للفندق، لافتا إلى أن كل الفنادق ملتزمة بتطبيق جميع الاجراءات الإحترازية والوقائية والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وأن لجان وزارة السياحة والآثار تفتش بشكل دوري على تطبيق تلك الإجراءات.

من جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الموسم الشتوى سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى تسيير رحلات إلى الأقصر، كما أن فرنسا وإسبانيا تسير حاليا نحو 6 رحلات أسبوعية لنفس المدينة.

وذكر أن العديد من دول أوربا الشرقية وعلى رأسها رومانيا، ستبدأ تسيير رحلات لمدن الصعيد الأثرية خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما ستقوم به أيضًا بعض دول جنوب شرق آسيا.