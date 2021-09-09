المنشآت الفندقية: سويسرا تبدأ في تسيير 7 رحلات أسبوعية لشرم والغردقة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن سويسرا بدأت منذ أوائل الشهر الجاري في تسيير 7 رحلات أسبوعية إلى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك حتى نهاية العام الجاري، موضحا أنه بالرغم من قلة أعداد الرحلات الوافدة من سويسرا مقارنة بأعداد الرحلات الوافدة من ألمانيا أو أوكرانيا أو روسيا إلا أنها مهمة جدا، لأن السائح السويسري من أكثر سياح العالم إنفاقا، كما أن سويسرا من الدول التي تضع قيودا كبيرة على سفر مواطنيها للخارج، وسماحها لسفر مواطنيها لمصر يدل على أن المقصد السياحي المصري أصبح آمنا صحيا.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من الدول الأوروبية

وأضاف «عاقل» في تصريح لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول أوروبا الغربية بدأت في الارتفاع بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الجاري، وبدأت ألمانيا في زيادة أعداد رحلاتها إلى الغردقة لأكثر من 55 رحلة أسبوعية، بالإضافة إلى 5 رحلات أسبوعية إلى مدينة مرسى علم، منوها لتواجد أعداد جيدة أيضا من سياح أوروبا الشرقية خاصة من أوكرانيا والتشيك وصربيا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

الربع الأخير من العام الحالي سيكون الأعلى في عدد السياح

وأشار «عاقل» إلى أن الـ3 أشهر الأخيرة من العام الجاري ستكون الأعلى في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2021، لافتا إلى أن الحجوزات الحالية والمستقبلية تشير إلى أن العديد من الدول مثل ألمانيا وروسيا وأوكرانيا ستبدأ في زيادة رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه يأمل في أن تٌخفف بريطانيا قيود سفر مواطنيها إلى مصر، وتسمح لهم بزيارتها خلال الشهور المقبلة، لاسيما وأن بريطانيا واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياح إلى مصر، موضحا أن القرار البريطاني في هذا الشأن سيصدر منتصف الشهر الجاري.