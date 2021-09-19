المنشآت الفندقية: العاملون بالصعيد حصلوا على جرعة لقاح كورونا الأولى

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه جرى الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع الفندقى بالأقصر وأسوان، بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، لافتا إلى أنه سيجري البدء فى تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بداية الشهر المقبل، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالفنادق الموجودة بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى بجرعتي التطعيم.

تطعيم 21 ألف من العاملين بفنادق القاهرة الكبرى

وأضاف عاقل في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى، وعددهم نحو 21 ألف عامل بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، مطالبا بسرعة الانتهاء من تطعيم هؤلاء العاملين، قبل حلول الموسم السياحي الشتوي الذي يأمل القطاع السياحي، الانتهاء من عملية تطعيم كل العاملين بالسياحة، قبل بداية الشتاء، وذلك لضمان جذب أعداد أكبر من السياح خلال الشهور المقبلة.

السياحة لم تصدر قرارات حتى الآن بمنع غير المطعمين من العمل بالفنادق

وأشار إلى أن وزارة السياحة، لم تصدر إلى الآن أية قرارات بحرمان غير المطعمين من العمل بالقطاع السياحي، لافتا إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أية إخطارات من الفنادق، برفض أيا من العاملين الحصول على التطعيم، موضحا أن غرفة المنشآت الفندقية، أوضحت لأعضائها أن تلقي العمالة الموجودة بالفنادق للقاح كورونا، إجباريا وليس اختياريا، وأن الهدف الرئيسى من الحصول على اللقاح، الحفاظ على أرواح العاملين والسياح فى آن واحد، فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل الإصابة به.

وأكد عاقل، أن الغرفة طالبت جميع أعضائها، بضرورة الاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون فى تطبيقها، خاصة مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا «كوفيد- 19»، التي رفعت معدلات الاصابة بالفيروس بين المصريين بشكل طفيف، موضحا أن لجان وزارة السياحة والآثار التفتيشية المفاجئة مستمرة في التفتيش على الفنادق، للتأكد من تطبيقها كل ضوابط التشغيل والإجراءات الصحية.