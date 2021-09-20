تقرير: 40 مليار جنيه خسائر الزحام سنويا.. والقاهرة تشهد 30 مليون رحلة يوميا

كشف تقرير صادر عن نقابة المهندسين عن أن الأزمات المرورية والازدحام يتسببان في خسائر تصل إلى نحو 40 مليار جنيه سنويا، وفي المقابل فإن فيروس كورونا ساهم في حل أزمة الاختناقات المرورية، بسبب الاعتماد على العمل إلكترونيا كإجراء احترازي في العديد من المجالات، فضلا عن أن الميكروباص هو وسيلة النقل الأولى التي يتم اللجوء إليها في القاهرة الكبرى، ثم أتوبيسات النقل العام ثم السيارات الخاصة فالمترو.

وعرض التقرير الهندسي الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في ندوة نظمتها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، وتحدث فيها عن موضوع «تحديث النقل الحضري»، كما استعرض نموذجًا لحل المشكلة المرورية في القاهرة الكبرى والمدن المصرية.

نقابة المهندسين: خسائر الزحام المروري تبلغ في العام الواحد 40 مليار جنيه

وقال عقيل، بحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، إن خسائر الزحام المروري تبلغ في العام الواحد 40 مليار جنيه، تضيع في تعطيل ساعات العمل واستهلاك الوقود، وتلوث بيئي، فضلًا عن نقص الاستثمار، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه كان هناك تأثير إيجابي لأزمة كورونا، حيث تسببت في تقليل الاختناقات المرورية بنسبة تتراوح ما بين 30% و35% لزيادة الاعتماد على العمل بشكل إلكتروني، فضلا عن عدم ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات، لاسيما خلال فترة الحظر كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

«المهندسين»: القاهرة الكبرى تشهد يوميا 30 مليون رحلة مرورية

وأفاد عقيل أيضا بأن هناك 30 مليون رحلة مرورية يومية تشهدها القاهرة الكبرى، نصفها يشغلها الموظفون الذين يذهبون إلى عملهم ثم العودة إلى منازلهم، ولفت إلى أن تراجع الاهتمام بوسائل النقل العام خلال العقود الماضية، دفع الكثيرين إلى شراء سيارات خاصة، مما زاد من عدد المركبات التي تسير على الطرق، فزادها اختناقًا.

ترتيب وسائل النقل التي يستخدمها المصريون

وتطرق عقيل، في كلمته، إلى وسائل النقل، وأكثر الوسائل التي يستخدمها المصريون، وتبين أنها بالترتيب كالآتي:

1- الميكروباص بنسبة 35% من الرحلات اليومية في القاهرة الكبرى.

2- أتوبيسات النقل العام بنسبة 28%.

3- السيارات الخاصة بنسبة 17%.

4- مترو الأنفاق بنسبة 12%.

5- التاكسي بنسبة 6%.

6- السكك الحديدية والنقل النهري بنسبة 2%.

العجز في أماكن الانتظار بالقاهرة يبلغ 500 ألف مكان

وحذر عقيل، أيضا من وجود عجز في أماكن الانتظار بالقاهرة وحدها، يبلغ 500 ألف مكان، موضحا أن متوسط سرعة وسائل النقل في القاهرة الكبرى يبلغ 10 كيلو مترات في الساعة، فضلا عن أن متوسط زمن رحلة الذهاب والعودة من العمل تبلغ 100 دقيقة، مؤكدا أن هذا زمن طويل جدًّا.

وأشار خبير هندسة الطرق إلى أن الحل الأمثل للأزمة المرورية يكون بالتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعية، مع توسيع وتطوير شبكات الطرق لتصبح شبكة متكاملة، وتابع: «مصر هي رابع دولة أفريقية تستعين بالأتوبيسات السريعة المميزة، وهي الأتوبيسات التي انتشر استخدامها في أغلب دول العالم».

وأكد الدكتور أسامة عقيل ضرورة تقليل الطلب على النقل في ساعات الذروة من خلال التوسع في العمل «أون لاين»، والتوسع في التعامل مع المصالح الحكومية عبرالإنترنت، مقللا من دور مترو الأنفاق في حل الأزمة المرورية لزيادة تكلفة تشغيله.