ضبط 12 منشأة غذائية بدون ترخيص في دمياط

قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

المرور على 39 منشأة غذائية من بينها 12 بدون ترخيص

وقام فريق الرقابة بالمرور على 39 منشأة بمركز دمياط، تبين أن 12 منشأة منها تُدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إدارياً، وتم سحب 107 عينات متنوعة للفحص بالمعامل، وتحرير 40 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 200 كيلوجرام أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و130 لتر عصائر مجهولة المصدر.

تأتي هذه الحملات في إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

ضبط 350 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشنت مديرية الصحة بدمياط حملة موسعة على المطاعم ومحلات الهايبر ماركت والكافيهات ومحلات البقالة بمراكز دمياط وكفر سعد ومدينة رأس البر، في وقت سابق أمس الأحد، أسفرت عن ضبط 22 منشأة تدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إدارياً، كما تم تحرير 36 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية.

كما تم إعدام 350 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تتضمن «موزاريلا - فسيخ - سردين - سجق - لانشون - خبز فينو - شيبسي وسناكس - جبنة جودة»، وأغذية متنوعة أخرى، و15 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.