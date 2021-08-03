10 نصائح من صحة دمياط لتجنب الموجة الحارة.. تعرف عليها

تزامنا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور أحمد عريف، عن مجموعة من النصائح للمواطنين ليتجنبوا الأضرار الناتجة عنها.

وأعلن مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الصحة بـ محافظة دمياط عن مجموعة من الإجراءات البسيطة للمحافظة على الجلد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والعرق الغزير تتمثل في:

1 - الحرص على الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر مرتين يوميا.

2 - وضع منشفة باردة أو كيس ثلج مبرد على رقبتك.

3 - الإسترخاء قدر الإمكان.

4 - شرب الكثير من الماء.

5 - تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف

6- استعمال بودرة مضادة للفطريات مثل ميكوناز أو تروسيد أو كانستين أو غيرها صباحاً ومساءا بين أصابع القدم و الفخذين للرجال والنساء و مناطق الثنايا

7 - استعمال بودرة الشبة بدلاً من مزيلات العرق تحت الإبط

8 - التهوية الجيدة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة أو ذات الألوان الفاتحة

9 - بالنسبة للبنات الصغيرات على الأمهات تجميع الشعر في صورة ذيل حصان لتهوية منطقة الرقبة و فروة الرأس مع الحرص على تقصير الشعر للأولاد .

10- بالنسبة للأطفال الصغار ينصح بالنوم على فوطة كبيرة أو بشكير لامتصاص العرق لتجنب الإصابة بحمو النيل .