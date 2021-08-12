رسالة من صحة دمياط للمواطنين الراغبين في السفر تعرف عليها

ناشدت مديرية الصحة في محافظة دمياط المواطنين الراغبين في السفر للخارج بالتسجيل على اللينك الخاص بالوزارة من هنا، لتلقي لقاح كورونا، أو تغيير الحالة من مواطن إلى مسافر، من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335.

مراكز التطعيم باللقاح للمسافرين في دمياط

وطالبت المديرية المواطنين بانتظار رسالة تحدد الموعد والمكان لتلقي اللقاح، علماً بأن مراكز توزيع اللقاح للمسافرين هي كالتالي:

- قسم أول صحة دمياط بالشرباصي

- مركز دمياط الجديدة الطبي العام

- مركز التطعيم الدولي بالإدارة الصحية بالزرقا

وناشدت المديرية مواطني دمياط الراغبين في السفر بالالتزام بالمكان والموعد المحدد مع إحضار جواز سفر ساري، بالإضافة إلي ما يثبت السفر.

وكيل صحة دمياط يطمئن على تنفيذ بروتوكول العلاج

وفي وقت سابق، تفقد الدكتورالسيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفيات العزل كالصدر والحميات، واطمأن على مخزون الأكسجين، وتنفيذ بروتوكول العلاج لكافة المرضى، ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التي تمر بها البلاد.

وتنتشر في محافظة دمياط 8 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا، قامت مديرية الصحة بافتتاحها تباعاً، وهي كالتالي:

- مركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط.

- مركز الأورام بمدينة دمياط.

- بنك الدم الإقليمي.

- مركز صحة ثالث بدمياط.

- مركز صحة الحي الرابع بدمياط الجديدة.

- مركز صحة ميت أبو غالب بمركز كفرسعد.

- مستشفى رأس البر.

- مركز دقهلة بالزرقا.