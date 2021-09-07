وكيل «صحة دمياط» يتفقد استعدادات المستشفيات لـ«رابعة كورونا»

عقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات المديرية ومديري المستشفيات، لتقييم الوضع الحالي للمستشفيات خلال الموجة الرابعة المحتملة من جائحة كورونا، وللوقوف على مدى استعداد المستشفيات لمواجهتها ومناقشة التحديات والمعوقات في المستشفيات وكيفية حلها لتقديم خدمة طبية مناسبة وذات جودة للمرضى.

وكيل صحة دمياط يبحث توافر القوى البشرية والمستلزمات والأدوية

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، خلال الاجتماع، مدى توافر القوى البشرية والمستلزمات والأدوية اللازمة لمواجهة الجائحة، مؤكداً على تشديد الرقابة والمرور على المستشفيات لدراسة احتياجات المستشفيات وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والاحتياجات اللازمة.

وكيل صحة دمياط يأمر بإجراء صيانة شاملة لحميات فارسكور

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية، من خلال المرور على مستشفى حميات فارسكور، حيث أمر بعمل صيانة شاملة ورفع كفاءة المباني، كما تفقد خلالها العيادات الخارجية ومستوصف الصدر ومبنى الفيروسات، للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة.

وكيل وزارة الصحة يشدد على تواجد الفريق الطبي وحسن معاملة المرضى

وشدد وكيل الوزارة على تواجد الفريق الطبي وحسن معاملة المرضى، كما تفقد مركز اللقاحات في منطقة «العبيدية»، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية، حيث اطمأن على استعداد المركز للتعامل مع المواطنين، كما تأكد من توافر المستلزمات والطعوم، وتفقد توافر الأدوية وخدمة الأسنان.