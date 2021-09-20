توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية في 6 خطوات

عند الانتقال إلى مسكن جديد، أو بناء بيت خاص، يحتاج الأشخاص إلى توصيل التيار الكهربائي، ويتساءلون عن إجراءات ذلك، وهو ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو توضيحيا لأبرز إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، نعرض أبرزها فيما يلي:

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

1- على الشخص الراغب في توصيل التيار الكهربائي إلى سكنه التقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات الخاصة بالتقديم.

2- وبعدها يتم سداد مقابل المعاينة (50 جنيها عن كل وحدة سكنية، أو تجارية أو إدارية، بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

3- وبعد السداد تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- توضح الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل، أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- يتم تسليم صاحب المنشأة المراد توصيل التيار الكهربائي لها، نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة في حالة طلب غرفة محولات أو موزع.

6- عقب سداد الشخص قيمة المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقوبة سرقة التيار الكهربائي، كما يلي:

- كل من قام بسرقة التيار الكهربائي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا تكررت السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

- في حال تنفيذ العقوبات السابقة، لابد أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تمّ التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.