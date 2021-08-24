بخطوات بسيطة.. قدم شكواك من انقطاع التيار الكهربائي وأنت في بيتك

تجري شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أعمال صيانة للشبكة لمواجهة الأحمال الزائدة من خلال تشغيل المشتركين للأجهزة الكهربائية لساعات طويلة، خاصة أجهزة التكييف، ما تؤدي في بعض الوقت لقطع التيار لفترات بسيطة حتى يتم الانتهاء من الأعمال وعودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى للحفاظ على التحسن المستمر في أداء شبكة الكهرباء.

الآليات التي وفرتها الكهرباء للإبلاغ عن حالات قطع التيار على مستوى جميع شركات التوزيع

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطرق والآليات التي وفرتها الوزارة للمشترك للإبلاغ عن حالات قطع التيار على مستوى جميع شركات التوزيع، لافتا إلى أنه يتم الاستجابة لشكاوى المواطنين في أسرع وقت نتيجة للإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضية وأدت إلى رفع كفاءة الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على التيار بأعلى جودة.

وسائل التواصل لتقديم شكاوى المواطنين

واستعرض المصدر وسائل التواصل المتعددة التي أتاحتها وزارة الكهرباء للمواطنين لتقديم شكواه سواء من الانقطاعات بسبب أعمال الصيانة وزيادة الأحمال.

- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

-المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/

-منظومة الشكاوى الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx

- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط: http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1

- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

تخصيص رقم «واتس اب» لتلقي شكاوى المشتركين في كل شركة

وخصصت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة خدمة جديدة مؤخرا من خلال توفير رقم «واتس اب» لكل شركة كنوع من التواصل المستمر لاستقبال الشكاوى وحلها وهي كالتالي

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- 01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- 01270003430 شركة القناة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.