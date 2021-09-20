تكريم عصام السقا في «الوطن» بعد تألقه في «بيت عز»

حلّ النجم عصام السقا ضيفًا على جريدة «الوطن»، اليوم الاثنين، وذلك في ندوة خاصة بعد نجاحه الكبير في حكاية «بيت عز» من مسلسل «إلا أنا»، والذي عُرض مؤخرًا عبر قناة «dmc».

وكان في استضافة النجم عصام السقا، الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، والكاتب خالد فرج رئيس قسم الفن، حيث تسلم تكريمًا خاصًا، بعد نجاحه في «بيت عز».

وتحدث «السقا»، خلال الندوة، عن النجاح الكبير الذي حققه في حكاية «بيت عز»، وردود فعل الجمهور، فضلًا عن كواليس العمل وتعاونه مع المخرج أحمد يسري، وكذلك الفنانين سهر الصايغ وهاجر الشرنوبي، ورشدي الشامي وأحمد الشامي.

وكشف عصام السقا، خلال الندوة، عن فترة البدايات، وأبرز محطاته الفنية، وتعاونه مع كبار النجوم مثل أحمد السقا وأمير كرارة وتامر حسني، وآخرين، كما تحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

يذكر أنّ «بيت عز»، من بطولة سهر الصايغ، وعصام السقا، وصفاء الطوخي، وأحمد الشامي، ورشدي الشامي، وسلوى محمد علي، وتامر نبيل، وهاجر الشرنوبي، ومصطفي منصور، ورانيا الخواجة، وكوكبة من النجوم، والعمل فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسري.

وفي سياق مختلف، ظهر الفنان عصام السقا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة الفنان تامر حسني، والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي، حيث جسد دور بلطجي في عدد من المشاهد التي ظهر فيها في الفيلم.

وشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وصبري عبدالمنعم، ومحمد الجوهري، وكوكبة من النجوم.