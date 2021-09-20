«البشبيشي» يناقش تطوير شبكة الطرق بكفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمناقشة أعمال تطوير شبكة الطرق، ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمد حامد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وفريق عمل التنسيق الحضاري، والدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

«البشبيشي»: خطة لإعادة التنسيق الحضاري

وناقش نائب محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، المقترحات التي تم إعدادها لتطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيراً على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام الذي تشهده عدة ميادين بالعاصمة.

كما وجه «البشبيشي» رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ببدء أعمال التطوير في مراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، شهد محافظ كفر الشيخ ونائبه اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز ومدينة كفر الشيخ، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.