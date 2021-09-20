منسق «علاج ضعاف السمع»: 3500 وحدة لفحص الأطفال داخل المبادرة

قال محيي السيد، منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، إن النسب العالمية للإصابة بالإعاقة السمعية تصل إلى 5 أشخاص من بين كل 1000 طفل، ومن خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية، وجدوا أن نسبة الإصابة في مصر تعادل النسبة العالمية.

ارتفاع عدد وحدات الفحص داخل المبادرة

وأضاف «السيد»، في مداخلة مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن هناك إقبال على المبادرة، إذ بدأت المرحلة الأولى بـ1346 وحدة ومركز طبي على مستوى الجمهورية، ثم ارتفعت إلى 3500 وحدة صحية يجرى فيها الكشف عن المبكر عن السمع للأطفال.

وأوضح منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، أن إدراج خانة الفحص السمعي إلى شهادة الميلاد، مثل التطعيمات، زاد من الإقبال لأن الكشف أصبح إجباريًا ومستمرًا على المدى الطويل، منوها بأن الوحدات الصحية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والمحافظات المزدحمة يوجد بها عيادات فحص أكثر، لافتًا إلى أن إصابات الضعف السمعي في الصعيد أعلى.

زيادة عدد المسشتفيات التي تعالج الأطفال المصابين بضعف السمع

وشدد على أن مستشفات الإحالة التابعة للمبادرة والتي يُعالج فيها الأطفال المصابين بضعف السمع، زادت إلى 30 مستشفى على مستوى الجمهورية، وهي مجهزة بأجهزة على أعلى مستوى، وبعد التشخيص النهائية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إجراء المسح السمعي لمليون و644 ألفًا و438 طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019، موضحة أنه جرى فحص 4215 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.