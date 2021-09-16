أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الدكتور محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الامين العام أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به الحلبوسي، على صعيد تعزيز التواصل والحوار، واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وعلى دوره كذلك، في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

الأمين العام يرحب بالنشاط الذي يشهده العراق

وأوضح المصدر أن الأمين العام، أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصيا خلال اللقاءات عالية المستوى التي عقدها في بغداد اليومين الماضيين، من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء في لغة الحوار لحل الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام رحب بالنشاط الذي يشهده العراق، منوها باستضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية اغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في 14- 15 سبتمبر الجاري في بغداد، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الذي شهد مشاركة فعالة من وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين، والخبراء من الدول العربية، وناقش محاور هامة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

الجامعة العربية مستعدة لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين

وأوضح المصدر أن اللقاء تطرق ايضا الى الانتخابات النيابية القادمة المقرر اجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها، مؤكدا استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة، مشددا على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في كافة المحطات الهامة على صعيد تعزيز امنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار.