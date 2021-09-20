قيس سعيد: مظاهرة «النهضة» عرض مسرحي مخرجه فاشل

طالب الآلاف من التونسيين، في محافظة سيدي بوزيد، اليوم، بضرورة حل البرلمان التونسي، حيث جاء ذلك في مسيرة خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش زيارته للمحافظة.

قيس سعيد: لا مجال للتراجع أبدا ولا مجال لحديث البعض عن الحيرة والارتباك

وقال الرئيس التونسي، خلال زيارته لمحافظة سيدي بوزيد: «جئتكم اليوم في سيدي بوزيد لأتحدث على الذين يتآمرون على الوطن في المنزل والمطاعم وفي الأماكن التي تعودوا أن يتخفوا فيها»، في إشارة لتنظيم الإخوان وأذرعهم.

سعيد: ما حصل في مسيرة يوم السبت عرض مسرحي ومخرجه معروف

وأضاف الرئيس التونسي، قيس سعيد: «ما حصل في مسيرة يوم السبت (التي نظمتها حركة النهضة) هو بمثابة عرض مسرحي نظموه أمام المسرح البلدي ومخرجه معروف وفاشل والمتظاهرون من أسوأ الممثلين»، في إشارة لراشد الغنوشي.

وأشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أنه لا مجال للتراجع أبدا ولا مجال لحديث البعض عن الحيرة والارتباك وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات ببث الفتنة والهلع والارتباك، في إشارة منه لجماعة الإخوان.

وأوضح الرئيس التونسي قائلا: «لا بد أن اعترف في هذا اليوم بأنني كنت أتوقع أن بعض الأشخاص، ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت منذ الأيام الأولى من الحكم بأن الأهداف الحقيقية هي التظاهر بالصدق وبمزيد التمكين بالشعب والتمكين بكل صوت حر ومحاولة إجهاض الثورة».

يشار إلى أن محافظة سيدي بوزيد كانت منطلقا لاحتجاجات شعبية سنة 2010 انتهت بإسقاط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ومؤخرا، شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما يعتزم النواب تقديم العريضة لسحب الثقة من سميرة الشواشي، النائب الأول للغنوشي بالبرلمان.

وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا، وذلك كخطوة تنتظر استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.