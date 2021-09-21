خبير عن انتهاء تصليح أول ساعة دقاقة في مصر: ستزيد الإقبال على القلعة

بعد عقود طويلة من التوقف، انتهت أعمال إصلاح أول ساعة دقاقة في مصر الموجودة بقلعة صلاح الدين الأيوبي منذ يومين، في تجربة شهدت الكثير من التحديات، والتي جاءت إلى مصر عام 1846 كهدية، من ملك فرنسا لويس فيليب إلى محمد علي باشا، وهي أول ساعة دقاقة في تاريخ مصر، تعمل بنظام فريد ولا يوجد نسخ منها في دول العالم، حسب ما ذكره دكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، أن الساعة موجودة داخل برج معدني مزخرف بالنقوش وألواح الزجاج الملون، ورد «محمد على» على الهدية بمنح «لويس» مسلة رمسيس الثاني الموجودة حالياً في ميدان كونكورد بمدينة باريس.

وبخصوص تشغيل الساعة أوضح «عبد الرحيم» لـ«الوطن»، أنه منذ تركيبها لم تعمل رغم محاولات مصر إصلاحها ثلاث مرات في عهود مختلفة من محمد علي باشا ثم الملك فاروق عام 1943، الذي أمر بفك الماكينة الخاصة بها ونقلها إلى قصر عابدين لصيانتها وإصلاحها، وبداية من شهر يوليو الماضى جرى إصلاحها لكنها شُغلت لمدة ثلاثة أيام ثم توقفت مما دفع وزارة السياحة والآثار لطلب تدخل فرنسا لإصلاحها، وهو ما استجابت له فرنسا ولكن لم يحدث شيء.

خبير آثار: الوزارة تصلح برج الساعة منذ العام الماضي

وأوضح «ريحان»، أن هذا ما دفع الوزارة إلى البدء في إصلاح برج الساعة منذ ديسمبر 2020 والذي يقع في منطقة تتوسط الرواق الشمالي الغربي من مسجد محمد علي بالقلعة، بصيانة قواعد الأعمدة الحديدية الدائرية الموجودة بالجزء العلوي، وأعلنت مشروع لتشغيل الساعة وإعادة الحياة إلى أجراسها.

كما أشار خبير الآثار إلى أهمية الحدث سياحيًا بأنه سيلقى الضوء على حدث مهم وأعمال ترميم بأشهر قلاع العالم الإسلامية وهى قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ما يشجّع على زيادة الإقبال على زيارة القلعة الممثلة في القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمي باليونسكو، كما أنه سيسهم فى زيادة عدد السياح من فرنسا وهي من البلاد التي تعشق السياحة التاريخية والمولعين بالآثار المصرية بصفة خاصة.

ويذكر أن وزارة السياحة والآثار قد أعلنت منذ يومين عن انتهاء إصلاح الساعة بأيادٍ مصرية خالصة بعد فترة توقف دامت لسنوات طويلة وجاري الآن إعداد التجارب اللازمة للملء الذاتي لها وعودتها إلى الحياة لتعمل مرة أخرى وتدق أجراسها من جديد في أوقات محددة فور الانتهاء من فترة تجارب الملء الذاتي لها لضمان العمل الدائم دون توقف.