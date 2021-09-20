واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-.

ضبط 4,88 طن لحوم – كبدة مستوردة بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,24 طن لحوم مجهولة المصدر

ضبط 3,24 طن مفروم ومقطعات لحوم – مقطعات دواجن مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 3850 طن أرز شعير – 502,710 طن أرز أبيض معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير في خواصها الطبيعية، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة أمين مخزن مضرب أرز بمحافظة الغربية.

ضبط 8 أطنان «دقيق فاخر» غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط 8 أطنان «دقيق فاخر» معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 4 أطنان هوالك بسكويت بدون بيانات

ضبط 4 أطنان هوالك بسكويت بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، لإعادة تدويرها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية وبحوزته 6,6 طن سكر – أرز – 120 عبوة «زيت تمويني» مُخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بــ 75800 جنيه.

ضبط مالك مخبز بمحافظة سوهاج وبحوزته 1,6 طن سكر تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية الذكية، قام بتجميعها لاستخدامها في عملية الإنتاج وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمتها بـ 13600 جنيه.

ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة وبحوزته 10 أطنان أسمدة زراعية مُدعمة معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 35000 جنيه؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ضبط 2,5 طن أعلاف حيوانية – أرز أبيض بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.