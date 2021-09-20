إجراءات جديدة لحجز خطوط الإنترنت الأرضي وتحسين السرعة خلال 24 ساعة

اتخذ الجهاز القومي للاتصالات برئاسة المهندس حسام عبد اللاه الجمل،عددا من الإجراءات للقضاء على الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ضعف وبطء شبكات الانترنت. وتستعرض "الوطن" هذه الإجراءات التى بدأ تنفيذها، فى ضوء المذكرة التى تم ارسالها من المجلس إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وجاءت على النحو التالي:

إجراءات جديدة لمواجهة مشكلات الانترنت الأرضي

_تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.

_ 72 ساعة هى المدة التى ألزم بها ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر وتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة .

_عدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط

_القضاء على ظاهرة حجز خطوط الانترنت الأرضي دون علم المستخدم

خط ساخن لتلقى شكاوي المستخدمين

_تخصيص الخط الساخن 155 ( مرکز تلقي شكاوی خدمات الاتصالات ) لتلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها

_إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانا

_هناك 100 مليون مشترك في خدمات المحمول، و9.5 مليون مشترك فى خدمات الانترنت الأرضي

النواب يتابع مشكلات ضعف الانترنت

ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة البرلمانية كانت حريصة على متابعة جميع الشكاوي المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن دوائرهم وتحديد أماكن الضعف داخل كل قرية ومحافظة.

وتابع "بدوي "فى تصريحات لـ"الوطن": عملنا بالتعاون مع الجهاز القومى للاتصالات في الحفاظ على حقوق المستخدمين ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.

وشدد "بدوي "على وجود أكثر من 9.5 مليون مشترك في خدمات الانترنت الأرضي يستفيدون من جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت وفقا للمنظومة الجديدة، شريطة سداد أخرفاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وعدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة في حالة التقسيط، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة.