«لو عايز تفتح مشروع؟».. اعرف خطوات استخراج سجل تجاري

يطمح العديد من الأشخاص إلى إنشاء مشاريع خاصة بهم وهو ما يتطلب العديد من الإجراءات منها استخراج سجل تجاري لتكون أول خطوة في طريق إطلاق المشروع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات استخراج سجل تجاري لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وفقا لما ذكره جهاز تنمية المشروعات عبر موقعه الرسمي.

خطوات استخراج سجل تجاري

تقديم طلب استخراج سجل تجاري للمشروع الذي يريد الشخص إنشاءه.

- تقديم صورة إثبات الشخصية لصاحب النشاط أو الشركاء إن وجد بشرط أن تكون سارية.

- صورة من عقد الشركة موثق إن وجد.

- شهادة مزاولة التجارة من الغرفة التجارية.

ثم على الشخص القيام بتسجيل البيانات الأساسية للعميل والمنشأة.

- ثم يتم مراجعة المستندات المقدمة من العميل للحصول على السجل التجاري.

- تحديد موعد لتسليم العميل السجل التجاري مع تسليم الطلب إلى مكتب السجل التجاري.

تحديث بيانات السجل التجاري

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تحديث بيانات السجل التجاري، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

وشدد على تسجيل البيانات صحيحة دون خطأ حيث أنها تكون مسؤولية صاحب الشأن، مؤكدا أن أي بيانات غير سليمة أو مخالفة للواقع تعرض مقدمها للمسائلة القانونية.

كما قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صاحب الشأن فقط الذي يريد استخراج سجل تجاري هو المؤهل لطلب خدمة تحديث بيانات السجل التجاري مجانا، دون غيره، من خلال رقمه القومي المرتبط بحسابه على البوابة.

ويتم تنفيذ طلب تحديث بيانات السجل التجاري بعد مراجعته بواسطة المختصين بالسجل التجاري، وإشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

ويمكن لمقدم طلب تحديث بيانات السجل التجاري تحديث هذه البيانات: (اسم صاحب المنشأة والرقم القومي له، بيانات الاتصال «موبايل – بريد إلكتروني»، رقم التسجيل الضريبي، عناوين مزاولة النشاط للمنشأة، الرقم التأميني للمنشأة.