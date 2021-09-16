خطوات تحديث السجل التجاري.. مسؤولية صاحب الشأن فقط

أعلن الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إتاحة تحديث بيانات السجل التجاري، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن لا بد أن تكون البيانات المقدمة مسؤولية صاحب الشأن، وأي بيانات غير سليمة أو مخالفة للواقع تعرض مقدمها للمسائلة القانونية.

ولفت «مصيلحي» إلى أن الشروط والأحكام العامة يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن، موضحا أن الخدمة متاحة فقط للمنشآت الفردية لذوي الشأن المدون لهم بطاقة رقم قومي مثبت ومرتبط بهذا القيد بالسجل التجاري.

صاحب الشأن هو المؤهل لطلب الخدمة فقط

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صاحب الشأن هو المؤهل لطلب خدمة تحديث بيانات السجل التجاري، دون غيره، من خلال رقمه القومي المرتبط بحسابه على البوابة، موضحا أنه يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانا.

ونوه المصدر إلى أن الطلب ينفذ بعد مراجعته بواسطة المختصين بالسجل التجاري، وإشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه، كما يمكن لصاحب الشأن تحديث البيانات التالية: اسم صاحب المنشأة والرقم القومي له، بيانات الاتصال «موبايل – بريد إلكتروني»، رقم التسجيل الضريبي، الرقم التأميني للمنشأة، عناوين مزاولة النشاط للمنشأة.

مصدر: لا يوجد تحصيل رسوم مالية على حالة تحديث السجل التجاري

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا تحصل رسوم مالية في حالة تحديث السجل التجاري، لكن في حالة طلب استخراج سجل تجاري جديد تحصل رسوم، بواقع مبلغ 100 جنيه، مقابل استخراج السجل التجاري من أي مكتب على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، فضلا عن تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل استخراج شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

وأوضح المصدر أن تطوير الخدمات على موقع بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري، وكذلك تسجيل العلامات التجارية، مشير إلى أن عدد معاملات السجل التجاري حاليا بلغت نحو 3.1 مليون معاملة سنويا، وذلك مقابل 1.9 مليون عام 2017.