معرض «أهلا مدارس» يفتح أبوابه للزوار بعد قليل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على معرض «أهلا مدارس»، والمقام حاليا في مقر صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر.

فتح المعرض للجمهور 11 صباحا

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المعرض يفتح أبوابه للزوار يوميا منذ الساعة الحادية عشرة صباحا، وحتى الساعة العاشرة مساء، وذلك منذ انطلاق المعرض في 16 سبتمبر الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه، من أجل خدمة كل الأسر والطلاب في توفير احتياجاتهم من الأدوات والمستلزمات خلال العام الدراسي.

%30 نسبة التخفيض على منتجات معرض «أهلا مدارس»

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن أسعار منتجات معرض «أهلا مدارس» شهدت تخفيض وصل حتى نسبة 30% على الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية عن مثيلاتها في الأسواق والمكتبات الخارجية، موضحة أن جميع أسعار الأدوات المكتبية والشنط المدرسية في المعرض وكل مستلزمات المدرسة تباع بسعر جملة تصنيعها المواطنين.

«أهلا مدارس» ينظم سنويا بتعاون بين «التموين والغرف التجارية»

وتعتاد وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، على تنظيم معرض «أهلا مدارس» من أجل توفير كل ما تحتاجه الأسر المصرية لأبنائها خلال العام الدراسي والمقرر انطلاقه يوم 9 أكتوبر المقبل ويقام معرض «أهلا مدارس» في أرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتواجد به 210 عارضين من شعب مختلفة مثال شعب الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والمواد الغذائية وأيضا شعبة الحاسب الآلي.

كما يقام حاليا عدة فروع لمعرض «أهلا مدارس» في المحافظات، حيث تختار كل محافظة موعد ومكان إقامة المعرض على حسب إمكانياتها، ومن المقرر افتتاح معرض «أهلا مدارس» فرع الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر في شارع فيصل بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية والذي يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.