مواعيد معرض أهلا مدارس 2021: يوميا من 11 صباحا حتى 10 مساءً

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد معرض أهلا مدارس 2021، موضحة أنَّ معرض أهلا مدارس انطلق يوم 16 سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

مواعيد معرض أهلا مدارس 2021

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ مواعيد معرض أهلا مدارس 2021 تشمل استقباله لجمهور الزوار من الأسر والطلاب يوميًا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء حتى انتهاء فترة إقامة المعرض.

مواعيد معرض أهلا مدارس 2021.. من 16 سبتمبر حتى نهاية الشهر

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تم تحديد مواعيد معرض أهلا مدارس 2021، والذي تمّ افتتاحه منذ 4 أيام وتحديدا يوم 16 سبتمبر في مقر صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، موضحة أن المعرض قائم حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد معرض أهلا مدارس 2021 في محافظة الجيزة

فيما تختلف مواعيد معرض أهلا مدارس 2021 من محافظة لأخرى، ففي محافظة الجيزة بدأ المعرض أولى أيامه اليوم 20 سبتمبر، إلا أنَّه يستمر حتى بعد بدء الدراسة بأسبوع أي أنَّه مستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات لـ«الوطن» أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

أسعار معرض أهلا مدارس

من جهته، أكّد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ أسعار أهلا مدارس مخفضة للمواطنين وأن جميع المنتجات تباع بسعر الجملة للمواطنين تيسيرا على الأسر والطلاب وتزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي يوم 9 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنَّ معرض أهلا مدارس يشهد هذا العام نسبة تحفيضات 30% على منتجاته من الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية، فضلا عن أن 80% من منتجات المعرض هي صناعة مصرية.

وانطلق معرض أهلا مدارس في عدد كبير من المحافظات بتنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، حيث تختار كل محافظة الموعد والمكان المناسب لمعرض أهلا مدارس بحسب امكانياتها.