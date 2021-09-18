«الشنطة بـ40 ودستة الكراسات بـ10» اعرف الأسعار في معرض أهلا مدارس 2021

يوفر معرض «أهلا مدارس» 2021 العديد من الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي من كشاكيل وأقلام ومقلمات وشنط مدرسية وأحذية وزي مدرسي.

جناح خاص للكمامات والكحول والمطهرات

خصص معرض «أهلا مدارس» هذا العام جناحا خاصا لتوفير الكمامات والكحول والمطهرات؛ فضلا عن جناح آخر لتوفير المعلبات الخاصة بالأغذية المدرسية والتي تحتاجها الأسر المصرية في تجهيز السندوتشات والأطعمة التي يتناولها الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وتختلف أسعار المنتجات والأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس» على حسب النوع، وتتراوح الأسعار كالتالي:

أسعار الأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس» 2021

- دستة الأقلام الجاف تبدأ من 10جنيهات حتى 20جنيها.

- دستة الأقلام الرصاص تبدأ من 8 جنيهات حتى 15جنيها.

- دستة الكشاكيل 60 ورقة تبدأ من 20 جنيهات.

- دستة الكرسات 28 ورقة تبدأ من 10جنيهات.

- دستة الأقلام الفسفورية تبدأ من 15 جنيها حتى 25 جنيها.

- دستة برايات الأقلام تبدأ من 12 جنيها.

- المقلمات تبدأ من 15 جنيها.

- الشنط المدرسية تبدأ من 40 جنيها وتصل حتى 300 جنيه.

- الزي المدرسي «قطعة واحدة» يبدأ من 75 جنيها حتى 100 جنيه.

- الزي المدرسي «قطعتين» يبدأ من 120 جنيها حتى 180 جنيها.

- الأحذية المدرسية تبدأ من 50 جنيها حتى 200 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 15 جنيها حتى 45 جنيها.

- زجاجات المياة البلاستيكية تبدأ من 10 جنيهات حتى 35 جنيها.

«أهلا مدارس» تستقبل الجمهور حتى نهاية سبتمبر

ويستمر معرض «أهلا مدارس» في استقبال الجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومن المعروف أن المعرض تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية كل عام بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، من أجل توفير كل احتياجات الأسرة المصرية والطلاب من الأدوات المدرسية والمستلزمات الدراسية.