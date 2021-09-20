الحكم على سيدة المحكمة بـ3 أشهر مع الإيقاف يصل بالقضية للمحطة الأخيرة

وصلت قضية «سيدة المحكمة» الشهيرة، التي تم تداول فيديو بشأنها وتظهر فيه وهي توجه عبارات سب لضابط شرطة، إلى محطتها الأخيرة، بعدما أصدرت اليوم الإثنين، محكمة جنح مُستأنف النزهة، حكما بمعاقبة المتهمة نهى الإمام، بالحبس لمدة 3 أشهر، كما شمل الحكم على سيدة المحكمة، وقف تنفيذ عقوبة الحبس، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

الحكم على سيدة المحكمة

وصدر الحكم اليوم الإثنين، في الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة على حكم أول درجة والصادر من محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، في أبريل الماضي، والقاضي بحبس المتهمة لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ، وبراءتها من اتهامين آخرين، وهو الحكم الذي استأنفت عليه النيابة العامة، ونظرت محكمة الجنح المُستأنفة هذه الاستئناف، وتداولته، ثم حجزته للحكم في جلسات سابقة، وأمرت بمد أجل الحكم مرتين، قبل أن تصدر حكمها، اليوم الإثنين.

القضية تعود إلى أغسطس 2020

تعود هذه القضية منذ حدوثها في أغسطس العام الماضي، وتحديدا يوم 30 أغسطس 2020، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمتهمة، وهي تعتدي بالسب على ضابط الشرطة المجني عليه، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، بعدما طالبها بارتداء كمامة طبية، التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبتاريخ 6 سبتمبر العام الماضي، أمرت النيابة الإدارية بإحالتها للمعاش.

النائب العام يحيل المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لإتهامها بإهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابته بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي، ومرّت القضية بعدة محطات بداية من حكم أول درجة، ثم الطعن عليه، وصدور الحكم اليوم.