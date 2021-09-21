محافظ بورسعيد: 2600 مواطن يتلقون لقاح كورونا بمراكز التطعيم الجديدة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مراكز لقاحات كورونا الجديدة، استقبلت اليوم 2600 مواطن، في أول أيام تشغيلها، والتي بدأت استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى العاشرة مساء، ضمن حملة معا نطمئن سجل الآن.

وخصصت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديريتى الصحة والشباب والرياضة مواقع جديدة لتلقي اللقاحات وهي: مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية ، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

المحافظ: إجراءات ميسرة لحصول المواطنين على اللقاح

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كل سبل الراحة لهم وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.

وتأتي هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في مراكز تلقى لقاح كورونا بما يساهم في منع الازدحام ويوفر مراكز للتطعيم فى مختلف المناطق.

محافظة بورسعيد تهيب بالمواطنين عدم التزاحم في مواقع تلقي اللقاح

وتهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، مؤكدة أن ساعات العمل ممتدة وكذلك يمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح عليهم التوجه إلى أحد المراكز المذكورة للحصول على اللقاح وكذلك من سجَّل ولم يتلقَ رسائل نصية بالتوجه يمكنه الذهاب للحصول على اللقاح.

كان الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قد تابع بالأمس الاستعدادات النهائية لحملة «معا نطمئن..سجل الآن» قبل بدئها ثم أثناء فعالياتها وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

ورافقه في الجولة عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، ودكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي ودكتورة رويدا دراهم مدير إدارة الثقافة والإعلام، وشويكار بدرة مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحورية عبدالعزيز مدير إدارة التمريض بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة على جاهزية الفرق الطبية، ونوه إلى تدشين الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني بموقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.