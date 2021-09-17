خبراء يحذرون من انهيار تام في أفريقيا بسبب شح لقاحات كورونا

لا تزال التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يمكن أن تعيشها القارة الأفريقية بسبب فيروس كورونا مستمرة، حيث أطلق خبراء في الاقتصاد والصحة تنبيها وتحذيرا تضمَّن إمكانية تعرض أفريقيا لهزّة عنيفة في هذين المجالين بحلول العام المقبل، إذ جاءت تلك التنبيهات بعد قرار الشركات العالمية تخفيض حصة الدول الأفريقية من لقاحات فيروس كورونا بنسبة 25%، الأمر الذي جعل بعض الدول تعقد أملا على الخطة المصرية لتصنيع اللقاح وتصديره إلى القارة.

تخفيض اللقاحات سيعيد اقتصاد المنطقة للوراء

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فقد قال خبراء في الصحة والاقتصاد إن قرار تخفيض حصة أفريقيا من اللقاحات سيتسبب في عودة اقتصاد المنطقة للوراء، مشيرين إلى أنّ ذلك التخفيض ليس عادلاً، ومن جهته كانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن مقدار ما ستحصل عليه القارة من اللقاحات بحلول نهاية العام سيقل 25% عن المقرر سلفا.

الحل يكمن في تصنيع لقاح محلي

وكان علاء غنام، الخبير في ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد توقع أن قرار تخفيض حصة اللقاحات سيؤثر سلبا على إفريقيا، مشيرا إلى أنّ ذلك القرار يأتي مع دخول الشتاء، خاصة أن عدد المستفيدين من التطعيم يتراوح بين 3 و5% فقط من إجمالي سكان القارة، وتابع: «هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات نظرا لدور الشركات الكبرى؛ مما يعكس وضعية المجتمع العالمي».

وقال «غنام» إنّ الحل يكمن في التصنيع المحلي للقاح بالاتفاق مع روسيا والصين، ومضاعفة الإنتاج، مشيراً إلى الدور الكبير المنتظر لمصر في إمداد القارة باللقاحات وذلك بسبب خبرتها في التصنيع المحلي.

وكانت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في القارة الأفريقية قد وصلت إلى 8 ملايين، وتخطت الوفيات أكثر من 200 ألف، وذلك بحسب بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي.