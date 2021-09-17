عودة: 50 دولة فقيرة حصلت على لقاحات كورونا.. و75%نسبة التطعيم في أوروبا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد سلالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بلغ 50 سلالة على مستوى العالم، من بينها 18 سلالة منتشرة بكثرة، على رأسها دلتا ومو ولامبدا.

وأضاف عودة خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب» ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، أن السلالات الجديدة تسببت في زيادة عدد المصابين من الشباب والأطفال، على عكس الموجات السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة التطعيم في قارة أوروبا تتراوح بين 70% و75% حيث تتصدر إسبانيا القائمة تليها إيطاليا.

اللقاحات إلى 50 دولة فقيرة

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن 95% من الأشخاص المصابين بكورونا في المستشفيات الأوروبية دون تطعيم، وهو ما يؤكد ضرورة تلقى لقاحات كورونا، لكن يجرى تطعيم سكان قارة أفريقيا، كما اللقاحات إلى 50 دولة فقيرة.

اللقاحات توفر حماية من الحالات الحرجة بنسبة 95%

وأكد «عودة»، أن اللقاحات توفر حماية تصل لـ 95% من الدخول في الحالة الحرجة واللجوء للمستشفيات، ومن ثم فإن الأعراض تكون خفيفة بنسبة 88% فقط، وللوصول إلى المناعة الجماعية يجب إتاحة اللقاحات لجميع الأجيال ومنهم الأطفال والشباب، حيث يجرى تطعيمهم في أوروبا وأمريكا وكندا.

أكثر من 66% من أطفال الهند يعانون من أعراض كورونا

ولفت رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن 66% من الأطفال في الهند أصبح لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد، بسبب انتشار سلالات كورونا، كما يعتبرون وسيلة لنقل عدوى كورونا من شخص لآخر، وبخاصة المسنين في البيوت، فمثلا يرجع زيادة إصابات فيروس كورونا في الدول العربية إلى الانتقال بين أفراد العائلة.