رئيس التحرير

محمود مسلم

عودة: 50 دولة فقيرة حصلت على لقاحات كورونا.. و75%نسبة التطعيم في أوروبا

كتب:

شريف سليمان
01:31 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية

الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد سلالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بلغ 50 سلالة على مستوى العالم، من بينها 18 سلالة منتشرة بكثرة، على رأسها دلتا ومو ولامبدا.

وأضاف عودة خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب» ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، أن السلالات الجديدة تسببت في زيادة عدد المصابين من الشباب والأطفال، على عكس الموجات السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة التطعيم في قارة أوروبا تتراوح بين 70% و75% حيث تتصدر إسبانيا القائمة تليها إيطاليا.

اللقاحات إلى 50 دولة فقيرة

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن 95% من الأشخاص المصابين بكورونا في المستشفيات الأوروبية دون تطعيم، وهو ما يؤكد ضرورة تلقى لقاحات كورونا، لكن يجرى تطعيم سكان قارة أفريقيا، كما اللقاحات إلى 50 دولة فقيرة.

اللقاحات توفر حماية من الحالات الحرجة بنسبة 95%

وأكد «عودة»، أن اللقاحات توفر حماية تصل لـ 95% من الدخول في الحالة الحرجة واللجوء للمستشفيات، ومن ثم فإن الأعراض تكون خفيفة بنسبة 88% فقط، وللوصول إلى المناعة الجماعية يجب إتاحة اللقاحات لجميع الأجيال ومنهم الأطفال والشباب، حيث يجرى تطعيمهم في أوروبا وأمريكا وكندا.

أكثر من 66% من أطفال الهند يعانون من أعراض كورونا

ولفت رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن 66% من الأطفال في الهند أصبح لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد، بسبب   انتشار سلالات كورونا، كما يعتبرون وسيلة لنقل عدوى كورونا من شخص لآخر، وبخاصة المسنين في البيوت، فمثلا يرجع زيادة إصابات فيروس كورونا في الدول العربية إلى الانتقال بين أفراد العائلة.

اقرأ المزيد:

«عقبة»: حتى الآن يُنصح بالحصول على جرعتي لقاح كورونا من نفس النوع

تغريم مسرح خالف إجراءات كورونا الاحترازية

«التنمية المحلية»: غلق 113 ألف مقهى بسبب كورونا خلال 9 أشهر

فؤاد عودة: يجب تطعيم الأطفال ضد كورونا.. وأوروبا أنانية

فؤاد عودة: لقاحات كورونا غير فعالة ضد السلالة الهندية

فؤاد عودة: كورونا يؤثر على أعضاء الجسد بما فيها خصوبة الرجال والنساء

فؤاد عودة: نعيش الآن المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لكورونا

فؤاد عودة: مساعي الوصول للقاح كورونا تحولت إلى سباق سياسي