مريهان حسين: أختي مبتعرفش تمثل بس بتغني كويس

تستعد النجمة مريهان حسين لبدء تصوير مشاهدها بمسلسل «بيت المعادي» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، فقالت إن فريق العمل بدأ تصوير مشاهده ولكنها لم تبدأ تصوير مشاهدها بعد، وتستعد خلال الفترة المقبلة لبدء التصوير، والمسلسل يشارك في بطولته كل من كندة علوش وتارا عماد وإنجي كيوان وصبري فواز وغيرهم من الفنانين.

مريهان حسين والسوشيال ميديا

أما عن السوشيال ميديا فقالت مريهان حسين، لـ«الوطن»، إنها سلاح ذو حدين فيوجد من التعليقات ما هو جيد وهو جمهورها وتحبها، أما الشق الثاني وهم الذين يعلقون تعليقات غير جيدة بدون سبب فهم لم تركز معهم، أما عن صورها الأخيرة مع شقيقتها ومطالبتهم بأنها تدخل العالم الفني فقالت مريهان لـ«الوطن» إنها بالفعل تعمل في الوسط الفني كمهندسة ديكور، أما عن رغبتها في التمثيل فقالت إنها لا تعرف التمثيل مطلقا ولكنها تغني وصوتها جيد للغاية.

مريهان حسين والمسرح

وعن تجربتها الأولى في المسرح بمسرحية «شمسية و4 كراسي» مع أشرف عبد الباقي ومحمد عبد الرحمن «توتا»، ومحمد أنور وأوس أوس، فقالت إنها كانت مفاجأة عليها العمل في المسرح لأنه تجربة جديدة عليها ولم تخضها من قبل ولكن الجيد بها أنها عندما دخلت إلى عالم المسرح كان مع نجم مسرحي كبير اكتشف العشرات من النجوم وهو أشرف عبد الباقي.

وأضافت مريهان أنها تعلمت الكثير من العمل في المسرح وكانت تجربة جيدة للغاية تتمنى تكرارها لأن المسرح مهم للغاية للمثل.

مسلسل «بيت المعادي» الذي تشارك به مريهان حسين، عبارة عن 3 قصص مختلفة ولكل قصة خط درامى مختلف وأبطال مختلفين، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان، ومن الممكن أن تمد القصص إذا تم نجاحها.