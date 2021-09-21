أبرز رسائل الرئيس التونسي قيس سعيد بمهد ثورة 2011: قانون انتخابات جديد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات وأنه وضع قوانين انتقالية بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية.

وقال الرئيس التونسي في خطاب من محافظة سيدي بوزيد مهد ثورة 2011 إن «هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد».

«الوطن» تستعرض أبرز رسائل الرئيس التونسي قيس سعيد

- في تحذير لإخوان تونس قال: «جئتكم اليوم في سيدي بوزيد لأتحدث على الذين يتآمرون على الوطن في المنزل والمطاعم وفي الأماكن التي تعودوا أن يتخفوا فيها».

- تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم.

- سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد في تونس.

- ما يقال اليوم في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور؟.

- ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية.

- ما حصل في مسيرة يوم السبت (التي نظمتها حركة النهضة) هو بمثابة عرض مسرحي نظموه أمام المسرح البلدي ومخرجه معروف وفاشل والمتظاهرون من أسوأ الممثلين»، في إشارة لراشد الغنوشي.

- لا مجال للتراجع أبدا ولا مجال لحديث البعض عن الحيرة والارتباك وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات ببث الفتنة والهلع والارتباك، في إشارة منه لجماعة الإخوان في تونس.

- «لا بد أن اعترف في هذا اليوم بأنني كنت أتوقع أن بعض الأشخاص، ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت منذ الأيام الأولى من الحكم بأن الأهداف الحقيقية هي التظاهر بالصدق وبمزيد التمكين بالشعب والتمكين بكل صوت حر ومحاولة إجهاض الثورة التونسية».