بريد الوطن..قيس سعيد
كتب:
الوطن
09:11 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
الرئيس التونسى قيس سعيد
قِف يا كون وادعم قيس
ينقذُ تونس مِن ناب النحسِ
ويُمهرُها بالماس والنفسِ
وأنا شمسٌ تلغى الشمسِ
قيسٌ قائدٌ قوىٌ يقربُ
ويقطع رقاب العقرب
وشياطين الخيانة يُرعب
والذئاب الخراب تَهربُ
يغسلُ الخضراء مِن الرجسِ
وتزورنى الروح القدسِ
فُيصاب الإرهاب بمسِ
وأفوق فى اللعب مِسى
وأغفرُ فأنا شيخٌ وقِسِ
نخلة النور تطلب الدعم
لتعوموا فى نعيم النعمِ
ويغور شر الشر والألم
مِن مصر يسيل لكم القلم
حُباً ودعاءً وحكم
وخلفى تصادقون الخير
وتفر الحمير الحُمر
عبداللطيف أحمد فؤاد
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