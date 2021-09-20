بريد الوطن..قيس سعيد

قِف يا كون وادعم قيس

ينقذُ تونس مِن ناب النحسِ

ويُمهرُها بالماس والنفسِ

وأنا شمسٌ تلغى الشمسِ

قيسٌ قائدٌ قوىٌ يقربُ

ويقطع رقاب العقرب

وشياطين الخيانة يُرعب

والذئاب الخراب تَهربُ

يغسلُ الخضراء مِن الرجسِ

وتزورنى الروح القدسِ

فُيصاب الإرهاب بمسِ

وأفوق فى اللعب مِسى

وأغفرُ فأنا شيخٌ وقِسِ

نخلة النور تطلب الدعم

لتعوموا فى نعيم النعمِ

ويغور شر الشر والألم

مِن مصر يسيل لكم القلم

حُباً ودعاءً وحكم

وخلفى تصادقون الخير

وتفر الحمير الحُمر

عبداللطيف أحمد فؤاد

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com