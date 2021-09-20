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محمود مسلم

بريد الوطن..قيس سعيد

كتب:

الوطن
09:11 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
الرئيس التونسى قيس سعيد

الرئيس التونسى قيس سعيد

قِف يا كون وادعم قيس

ينقذُ تونس مِن ناب النحسِ

ويُمهرُها بالماس والنفسِ

وأنا شمسٌ تلغى الشمسِ

قيسٌ قائدٌ قوىٌ يقربُ

ويقطع رقاب العقرب

وشياطين الخيانة يُرعب

والذئاب الخراب تَهربُ

يغسلُ الخضراء مِن الرجسِ

وتزورنى الروح القدسِ

فُيصاب الإرهاب بمسِ

وأفوق فى اللعب مِسى

وأغفرُ فأنا شيخٌ وقِسِ

نخلة النور تطلب الدعم

لتعوموا فى نعيم النعمِ

ويغور شر الشر والألم

مِن مصر يسيل لكم القلم

حُباً ودعاءً وحكم

وخلفى تصادقون الخير

وتفر الحمير الحُمر

                                                                 عبداللطيف أحمد فؤاد

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