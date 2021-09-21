كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف.. شروط القبول ونظام الدراسة

تُعد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، من الكليات التي أنشئت حديثا بالقانون رقم 72 لسنة 2019 وتمنح بكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه، وتتميز الكلية بمجموعة من الأقسام المتميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وكذلك مجموعة من المعامل التي تتيح الفرصة للطالب للتدريب على التقنيات الحديثة أثناء فترة الدراسة التي تركز على الجانب العملي ويمثل التدريب والتطبيقات الميدانية و اكتساب المهارات على الأقل 60% من البرنامج الدراسي ويتم تدريب الطلاب في المعامل الدراسية على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

أقسام وتخصصات الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

تضم الكلية ثلاثة أقسام:

1- قسم تكنولوجيا المعلومات

2- قسم الصناعات التكنولوجية

3- قسم تكنولوجيا الطاقة

البرامج الموجودة بالكلية

1 ـ الميكاترونكس.

2 ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات.

3 ـ برامج الاوتوترونكس.

4 ـ برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد سنتين دراسيتين.

2-البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد اربع سنوات دراسية.

3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

4- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

شروط الإلتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

1 ـ تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية.

2- شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين.

3- شهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها.

4- شهادة الدبلوم المهني.

الأوراق المطلوبة للإلتحاق المصرية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

1ـ تنسيق الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والحد الأدنى للقبول يحدده موقع التنسيق.

2 ـ أن شرط دخول الكلية هو اجتياز اختبارات القدرات بها ويتم الحجز لها وتسجيل المواعيد وتحديد مكان أداء الاختبارات وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي، ويفضل التسجيل من جهاز كمبيوتر: www.tansik.egypt.gov.eg

3ـ المرحلة التي تقوم بأداء اختبارات القدرات الآن مرحلة الشهادات الفنية " الصناعية –ودبلوم المعاهد الفنية.

4. تبلغ قيمة اختبار القدرات 450 جنيه مصري فقط لا غير، على أن يسدد الطالب هذا المبلغ داخل مبنى الكلية بحد أقصى قبل الساعة العاشرة صباحًا من يوم الامتحان ذاته.

5. الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات:

ـ عدد (1) صورة شخصية

ـ صورة رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي

ـ صورة بطاقة الحجز لأداء امتحان القدرات

ـ سداد قيمة الدخول لاختبار القدرات وقيمته 450 جنيها مصريا فقط لاغير السالف ذكره أعلى وإحضار الإيصال الخاص بالسداد.

6 ـ علي كل طالب إحضار أدواته اللازمة لأداء الامتحان (قلم رصاص – قلم جاف – أستيكة) نظرًا لعدم تداول الأدوات للحد من انتشار فيروس كورونا.

7 ـ مكان أداء اختبار القدرات هو مقر الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الكائن بمحافظة بني سويف - مدينة بني سويف (شرق النيل) - الحي الأول - المجاورة الأولى - شارع النرجس.

الدراسة داخل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

الدراسة في الكلية دراسة عملية حيث إن الدراسة العملية والتدريبات تمثل من 50% إلى 60% من إجمالي عدد الساعات الدراسية، ويتم تدريب الطلاب خلال مراحل الدراسة وفي الإجازة الصيفية في المصانع ذات العلاقة بالتخصص.