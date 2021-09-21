حادث مروع لأتوبيس على طريق الإسكندرية الصحراوي ووقوع إصابات (فيديو)

وقع حادث تصادم أتوبيس رحلات بعدد من السيارات غرب الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وذلك بعدما عبر سائق الأتوبيس بالخطأ للبر الثاني، ما أسفر عن تصادمه ووقوع عدد من الإصابات.

10 سيارات إسعاف لحادث أتوبيس الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ حادث تصادم أتوبيس رحلات «سوبر جيت» غرب الإسكندرية، حيث انتقل ضباط القسم و10 سيارات إسعاف نظراً لكثرة المصابين، حيث إن الأتوبيس سعته 50 فردا.

محاولات لإنقاذ مصابي أتوبيس الإسكندرية

ووفقاً للأنباء الأولية من شهود العيان فإن السائق والمشرف في حالة سيئة بين الحياة والموت وقد تم نقلهم إلى المستشفى، فيما يتم نقل الضحايا الآخرين أملا إنقاذهم.

فيما شهد الأتوبيس تدميرا كاملا للواجهة الخاصة به نتيجة اصطدام السيارات المقابلة له وهو ما سبب خسائر مادية وبشرية كبرى نتيجة الحادث، فيما لم يتم حصر عدد المصابين أو الوفيات حتى الآن.

تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية

ويقول محمد صبري، أحد شهود العيان، إن السائق من المحتمل أن يكون قد غفلت عيناه أثناء القيادة ما ترتب عليه جنوح الأتوبيس إلى البر الثاني ما أدى لاصطدامه بالسيارات القادمة في الاتجاه الآخر التي اصطدمت بوجه الأتوبيس ما سبب دخول السائق والمشرف في حالة خطرة.