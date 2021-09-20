54 مليون جنيه لتطوير منطقة العامرية وإقامة مشروعات صغيرة

أكد محمد صلاح، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية، أن الجهاز يركز على المساهمة في حل مشكلة البطالة، التي تمثل أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات، أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

المنتزه والعامرية.. دعم جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية

وأضاف «صلاح الدين»، خلال جلسة عن دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للهجرة غير الشرعية في الإسكندرية، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم توفير 6 ملايين جنيه في الإسكندرية، وبالتحديد في منطقتي المنتزه والعامرية، حيث يتواجد بها عدد كبير من اللاجئين السوريين، مما ساعد في توفير نحو 82 ألف يومية عمل.

تطوير بنية تحتية ومشروعات في العامرية بقيمة 54 مليون جنيه

وأشار مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية إلى أنه تم توفير 54 مليون جنيه في منطقة العامرية، لتطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم توفير 54200 يومية عمل و543 فرصة عمل دائمة، وذلك ضمن آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية، التي تحاربها الدولة المصرية، حفاظاً على شبابها.

تفاصيل إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في الإسكندرية

وأكد «صلاح الدين» أنه يتم تقديم كافة المعلومات للأشخاص الراغبين في إنشاء مشروع صغير، يتم تعريفه كيفية البدء واحتياجات السوق وانهاء الاوراق الحكومية بالإضافة إلى توفير إقراض مالي في حال لم يكن معه أموال لإطلاق المشروع، لافتاً إلى أن الإقراض يتم عن طريق توفير تمويل أو مواد خام أو معدات العمل.