21 إصابة في حادث أتوبيس الإسكندرية.. و2 حالتهما خطرة

أصيب 21 شخصا في حادث تصادم، وقع فجر اليوم بين أتوبيس سياحي «سوبر جيت» مع سيارة شركة نهضة مصر للنظافة، على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم غرب المدينة في نطاق شركة بتروجيت وكوبري البترول.

الأتوبيس سعته 50 فردا

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ حادث تصادم أتوبيس رحلات «سوبر جيت» غرب الإسكندرية، حيث انتقل ضباط القسم و10 سيارات إسعاف نظراً لكثرة المصابين، حيث إن الأتوبيس سعته 50 فردا.

نقل مصابي الحادث إلى المستشفيات

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات جمال حمادة للعلاج، بينما يقبع السائق والمشرف في حالة خطرة نتيجة التصادم بين الأتوبيس وسيارة شركة نهضة مصر.

وشهد الأتوبيس تدميرا كاملا للواجهة الخاصة به نتيجة اصطدام السيارات المقابلة له وهو ما سبب خسائر مادية وبشرية كبرى نتيجة الحادث.

تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية على طريق الإسكندرية الصحراوي

ووفقاً لرويات شهود العيان، فإن السائق قد غفلت عيناه أثناء القيادة ما ترتب عليه جنوح الأتوبيس إلى البر الثاني حيث اصطدم بسيارة نقل تابعة لإحدى شركات النظافة، ما سبب صدمة للسيارات القادمة في الاتجاه الآخر التي اصطدمت بالتتابع، بينما كانت الحادثة الكبرى في اصطدام واجهة الأتوبيس التي سببت دخول السائق والمشرف في حالة خطرة.