العثور على جثة شاب بجوار مسجد في حلوان.. والتحريات: وفاة طبيعية

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت في حادث العثور على جثة شاب متوفى بجوار مسجد في حلوان، أن الشاب المتوفى يُدعى «فؤاد.م»، 26 عاما، من منطقة 15 مايو، كما تبين من الفحص عدم وجود علامات عنف بجثته أو إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتشريح، لبيان كيفية وأسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال أطباء مصلحة الطب الشرعي، كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفى وسماع أقوالهم.

وفاة طبيعية

وكشفت التحريات الأولية حول الحادث أن الوفاة طبيعية، ولا توجد بها شبهة جنائية، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بلاغ للشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة لشاب ملقاة بالقرب من أحد المساجد، وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى هناك، وتبين من خلال الفحص أن المُتوفى في العقد الثالث من العمر ويسكن بمنطقة 15 مايو، ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتم العثور على إصابات أو آثار عنف بجسده، ولا تزال التحقيقات مستمرة.