كشف غموض العثور على جثة فتاة في الفيوم

عاشت الفتاة الثلاثينية حياة صعبة، بعد وفاة والدتها، واعتياد والدها التعدي عليها جنسياً عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ صغرها، حتى حملت منه سفاحاً، ولم يكتف بذلك، بل ارتكب جريمة أخرى في حقها بعدما أجهض حملها، ثم عاود الاعتداء عليها مرة أخرى، حتى فكرّ ابن عمها في سترتها والزواج بها فرفض والدها، فما كان من ابن عمها إلا أنّ تزوجها وهرب بها إلى القاهرة، واعتقدت الشابة الثلاثينية أنّ القدر بدأ يبتسم لها إلا أنّه سرعان ما زالت فرحتها سريعاً، ثم انتهت حياتها بالقتل بطريقة بشعة.

عاشت عمرها في معاناة بسبب اغتصاب والدها لها

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية «الحميدية الجديدة»، بنطاق المركز، بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية مذبوحة وملقاة وسط الأراضي الزراعية.

أبوها قتلها.. حل لغز العثور على جثة ثلاثينية مذبوحة

وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم بقيادة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، من حل لغز العثور على جثة شابة مذبوحة، وتبينّ أنّ الأب ذبح ابنته، حيث أنّه كان دائم الاعتداء عليها جنسياً منذ صغرها حتى حملت منه سفاحاً ثم أجهضها وعاود الاعتداء عليها، وحينما طلب ابن عمها الزواج منها رفض والدها فتزوجها ابن عمها وهرب بها إلى القاهرة، إلا أنّ فرحتهما لم تدم طويلاً حيث استأجر الأب المغتصب بلطجية وأرسلهم لقتل زوج ابنته الذي فر هارباً خوفاً على حياته.

فضحته في بث مباشر.. أب يذبح ابنته بالفيوم

وبتحديد هوية الفتاة وعثور الأمن على هاتفها، تبينّ أنّ الفتاة قررت الانتقام من والدها ففضحت تجارته في الآثار في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه أنّ والدها يتاجر في الآثار برفقة أشقائه وآخرين ويختطفون الأطفال ويذبحونهم قرباناً للجن، حتى يتمكنوا من فتح المقابر الأثرية، مما أثار غضب والدها، وذهب إلى منزلها بالقاهرة واختطفها ثم اصطحبها إلى الأراضي الزراعية، وذبحها وألقى بجثتها وسط الزراعات.

اغتصب ابنته لسنوات ثم قتلها بعدما فضحته

وجرى ضبط الأب المغتصب وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.