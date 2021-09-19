العثور على جثة طالبة داخل منزلها بالمحلة.. والتحريات: انتحرت

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها داخل غرفة نومها بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنشاوي لعرضها علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي بلاغا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة «سمية. ا»، طالبة عمرها 19 عامًا، بالعثور على جثتها داخل غرفة نومها بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة.

جهود أمنية لكشف غموض الواقعة

وانتقل ضباط القسم تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان البلاغ، للاستماع إلى أقوال أسرة المتوفاة وعدد من شهود عيان للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

التحريات: سبب الوفاة انتحار الفتاة

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة أن سبب الوفاة يرجع إلى انتحار الفتاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر العائلة.