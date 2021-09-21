دعوة أمريكية إلى تطوير نظام القانون الدولي

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، لتطوير نظام القانون الدولي بشكل مشترك لضمان رفاهية وأمن البشرية جميعا، مضيفا خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على الحكومات في الوقت الحالي مواصلة العمل الممنهج المشترك على تطوير القانون الدولي وضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بايدن: تعاون الولايات المتحدة مع المنظمة مبني على المبادئ والقيم المشتركة

وأوضح بايدين، أن هذا الأمر مهم مثلما كان عليه منذ 76 عاما، وشدد الرئيس الأمريكي،على دعم إدارته الكامل للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تعاون بلاده مع المنظمة الاممية مبني على المبادئ والقيم المشتركة التي تتميز حاليا بأهمية غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، قال جوتيريش، إن التعاون بين الجانبين يمثل حجر زاوية لعمل المنظمة، وأعرب الأمين العام لـ«الامم المتحدة»، عن سعيه إلى تطوير هذه العلاقات.

ارتفاع درجة الحرارة بـ 2.7 درجات يتجه بالعالم إلى كارثة

وكان جوتيريش، حذر في وقت سابق، من أن ارتفاع درجة الحرارة في العالم بأكثر من 1.5 درجة سيليزية سيؤدي إلى كارثة، موضحا -خلال مؤتمر مكرس للمناخ، أمس الاثنين، أن العالم يتجه نحو كارثة، وهي ارتفاع درجة الحرارة بـ 2.7 درجة بدلا من الـ 1.5 درجة، أي الحد الذي اتفق عليه الجميع.

وأشار جوتيريش، إلى أنه للحد من ارتفاع درجة الحرارة لكي لا يتجاوز الـ 1.5 درجة، يجب تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030.

وأعرب المسؤول الأممي، عن قلقه، وأشار جوتيريش، إلى أن دول العالم تتجه إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 16% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2010.

ودعا جوتيريش، لرصد 100 مليار دولار سنويا لاتخاذ الإجراءات لمحاربة التغيرات المناخية في الدول النامية، التي تعتبر مسؤولة عن 80% من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

والتقى جوتيريش، في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ‏بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح محمد الحجرف، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.‏

وفي سياق آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بلاده يمكن أن تتحول خلال مستقبل قريب إلى دولة من العالم الثالث بسبب أزمة المهاجرين.

وقال مكتب ترامب الإعلامي في بيان، إن الولايات المتحدة ستعتبر قريبا دولة من العالم الثالث، موضحا أن ما يحدث في بلاده حاليا لم يحصل في أي وقت مضى.

وأشار ترامب، إلى تسلل ملايين الناس، وهناك أعداد أكبر في طريق