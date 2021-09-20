مايكل مورجان: كلمة «السيسي» أمام الأمم المتحدة مختصرة لكنها شاملة

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على حضور عدد من رؤساء وممثلي الدول خلال جلسة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، موضحا أن الجائحة كان لها تأثير أيضا على التغطية الإعلامية لهذا الاجتماع، رغم أن عددا من الشبكات الإعلامية الكبيرة حرصت على تغطية كل فاعليات هذة الجمعية.

وأوضح «مورجان»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية اليوم الاثنين، كانت مركزة ومهمة وواضحة للغاية.

ولفت إلى أنه توقع أن تخرج الجميعة ببعض من التوصيات المستقبلية وليس قرارات، وخصوصا بشأن مسألة التنمية المستدامة.

الباحث السياسي: كلمة «السيسي» مختصرة لكنها تحمل نقاطا مهمة وشاملة

وحول كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تغير المناخ، أوضح الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنها كانت مختصرة لكنها تشمل عدة نقاط مهمة ومحورية حول هذا الملف، كاشفا أن أكثر ما أعجبه في كلمات الرئيس اليوم، إشارته إلى بناء السدود بشكل أحادي، منبها أنه يرى في ذلك إسقاط مباشر حول مشكلة السد الأثيوبي، ومشددا أنها لفتة ذكية للغاية من الرئيس.

الباحث السياسي: موقف مصر ثابت ولا يتغير تجاه كل ملفات المنطقة

وذكر أن ما أعجبه في كلمات الرئيس اليوم أيضا، كان تقديم «السيسي» لعدد من المقترحات لما يحب أن يتم فعله في الفترة المقبلة، وبذلك أوضح الرئيس للجميع أن مصر ليست دولة متابعة للأحداث فقط بل أيضا تصنع هذه الأحداث وتتبنى مبادرات للتغيير.

واستشهد «مورجان» بما قدمته مصر خلال الفترة الأخيرة على مستوى كل الملفات السياسية المتواجدة بالمنطقة، سواء على مستوى دول ليبيا أو سوريا أو العراق، مشددا أن مصر موقفها ثابت دائما، وواضح على مستوى كل تلك الملفات وتحركاتها واضحة أيضا للجميع.