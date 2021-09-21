منشور غامض لـ ريهام سعيد.. ومتابعوها يعتبروه «شماتة في شاكوش»

نشرت الإعلامية ريهام سعيد منشورا غامضا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «الحق بيرجع والله، ولسه»، في الوقت الذي اعتبر فيه متابعو صفحتها أنها تقصد الشماتة من إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب الأزمة التي وقعت بينهما.

وانهالت التعليقات الغاضبة بسبب ما اعتبروه «شماتة» ريهام سعيد في ايقاف حسن شاكوش بقرار من نقابة المهن الموسيقية حيث علقت شيماء الحكيم قائلة: «وانتي كمان ناس كتير رجعلها حقها فيكي برده» لترد عليها ريهام سعيد قائلة «الحمد لله أنا كلي في نعم رهيبة ألف حمد وشكر».

وعلقت ولاء عبدالوهاب: «الشماتة مرض على فكرة مهما كانت الظروف الل عدت بيكي متشمتيش أبدا وطهرى قلبك ممكن يتعافى المبتلي ويبتليكي انتي نضفي قلبك وطهريه لرضا الله وجنته ربنا يسلم قلبك ويثبتك على دينه».

علقت نجوى قائلة: «الصراحة انتم الاتنين متتخيروش عن بعض في الأذى فاكره إما اتوقفتي قبل كده بدل المره كتييير ولا أفكرك، معناها إن ربنا عمل معاكى كده ساعتها عشان تستاهلي بيرجع حقوق زي ما بيرجع حقك دلوقتى من شاكوش على كلامك مش زي ما انتى قولتي مظلومة ومعملتش حاجة»، لترد ريهام سعيد: «هو أنا مش فاهمة انتي بتتكلمي عن إيه».

بينما هاجمت متابعة تدعى ميرا وحيد ريهام سعيد على صفحتها قائلة «يا شيخة ده إنتي موقفه ذيه بلا نيله الحق إن ربنا خلصنا منكم».

وبدأت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بظهور الأولى في أحد البرامج، وهاجمت خلاله شاكوش، مؤكدة أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالا كثيرة، ورد عليها شاكوش في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.