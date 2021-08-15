تأييد حكم براءة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

أيَّدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم ببراءة الفنانة سما المصري في القضية التي أدينت بها في قضية سب وقذف ريهام سعيد، وكانت النيابة العامة قد قدمت استئنافا على الحكم الصادر ببراءة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في قضية اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد.

الحكم ببراءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

وفي السياق ذاته، يُذكر أن سما المصري قد صدر بحقها حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامها من قبل الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن أمر إحالة سما المصري للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة، وهي سب ريهام سعيد، أنّ الأخيرة اتهمتها بإزعاجها ومضايقتها، حيث طالت تلك المضايقات أيضاً ومدير أعمالها خالد الصواف السيد، بالإضافة إلى إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما شمل أمر الإحالة أن «المصري» أسندت للمجني عليهما أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهما، وذلك بأن أرسلت إليها ألفاظًا وعبارات خادشة للشرف والحياء، عبر هاتفيهما على أحد تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدمت حسابًا خاصًا بتطبيق «واتس آب» على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمتها محل الوصف.

ألفاظ خادشة للحياء

وقررت النيابة العامة في وقت سابق إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية التى تحمل رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر مقاطع مرئية مصورة وصور خادشة للحياء العام عبر حسابات شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبت لها ارتكاب جرائم التعدي على قيم المجتمع ومبادئه، ونشر صور وفيديوهات عارية ومخلة بالآداب العامة للتربح منها، وجرت التحقيقات معها، بعد القبض عليها من منطقة الهرم، في أبريل العام الماضي.اقرأ المزيد: