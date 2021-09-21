مسؤولون إسبان: حمم بركان «لا بالما» بطيئة ولم تصل مياه المحيط الأطلسي

أكد مسؤولو طوارئ محليون في إسبانيا، أمس الاثنين، إن حمم البركان «كومبري فييخا» الذي ثار في جزيرة «لا بالما» في أرخبيل الكناري السياحي تتقدم بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ولن تصل إلى مياه المحيط الأطلسي على عكس تقديرات سابقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح المسؤولون أن نهر الحمم بلغ منتصف الطريق بين البركان والساحل، وكان مسؤولون حذروا في وقت سابق، من احتمال وقوع انفجارات وتكوين سحب من الغازات السامة عندما تصل الحمم إلى مياه المحيط.

واجتاحت تدفقات الحمم البركانية من ثوران البركان أكثر من 100 منزل ذابت مثل الزبدة، وقالت لورينا هيرنانديس لابرادور، مستشارة بلدية «لوس يانوس دي اريداني»، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه تم إجلاء 5 آلاف شخص فيما دمر 100 منزل في بلدات لوس يانوس والباسو وتاثاكورتي.

أشارت مديرة مجمع «لاس-نورياس» السياحي، سيليا ديانا، لوكالة «نوفوستي»، إن البيوت تذوب من الحمم مثل الزبدة وبقى هناك فقط قطعة سوداء من الأرض ،موضحة أن الحمم البركانية دمرت 15 من أصل 100 بيت سياحي تابعة لشركة «كناري أيسلند أون لاين».

مقاطع الفيديو أظهرت تدفقات هائلة من الحمم البركانية وهي تحرق الأشجار

وأظهرت مقاطع الفيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة من الحمم البركانية وهي تحرق الأشجار وتغطي الطرق بالكامل وتندفع نحو المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

وكان معهد «جزر الكناري لعلم البراكين»، قال في وقت سابق، إن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

وأكدت بلدية إل باسو، إحدى القرى الأربع التي تم إخلاؤها بشكل وقائي من قبل السلطات، أن ما لا يقل عن عشرين منزلا، قد «دمرت بالكامل» هناك.

كان بركان كومبري فييخا، الواقع في وسط لا بالما، يخضع للمراقبة الدقيقة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي.

إصابة مراهقان على إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فرجينيا

وفي الولايات المتحدة، أصيب مراهقان، أمس الاثنين، على إثر إطلاق نار في مدرسة «هيريتيدج» الثانوية في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وأكدت الشرطة الأمريكية، إن إصابة الشخصين -احدهما انثي- ليست خطيرة ولا تهدد حياتهما، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب من المدرسة وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظا على سلامتهم، وفقا لما ذكره موقع «أيه بي سي نيوز» الأمريكي.

وأوضح ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة لكن التحقيق مستمر، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.