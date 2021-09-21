درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس وتوقعات بهطول أمطار

قبل ساعات من حلول فصل الخريف، شهدت مدينة الإسكندرية ثبات في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة ونشاط الرياح، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية بنسبة ضئيلة جداً، ليبدأ فصل الخريف رسمياً مع الساعات الأولى من صباح غدٍ الأربعاء وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم 21سبتمير

وحل الطقس المشمس على المدينة الساحلية، بعدما عادت الموجه الحارة، مع تحذيرات من تقلبات في فصل الخريف ما بين أمطار وجو رطب واعتدال في درجات الحرارة.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 21 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة، اليوم، في محافظة الإسكندرية، 33 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 59%، وسرعة الرياح إلى 19 كيلومترا في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% واستمرار الطقس المشمس على المدينة الساحلية.

فرحة أهالي الإسكندرية بفصل الخريف

فيما انتابت الفرحة أهالي الإسكندرية بحلول فصل الخريف وسط طقس رطب على المدينة الساحلية بالتزامن مع رحيل المصطافين.

واستعدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لاستقبال الأمطار حيث يتم الرصد اليومي لخرائط التنبؤات الجوية للتعرف على تساقط الأمطار من أجل الدفع بسيارات لرفع المياه حال هطول أمطار بسبب التغيرات المناخية .