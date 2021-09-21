وزير الزراعة: 5.3 مليار جنيه استثمارات «البتلو» وأكثر من 33 ألف مستفيد

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الزراعة اهتماما كبيرا، حيث شهد نهضة غير مسبوقة في السنوات السبع الماضية من خلال إقامة عدد من المشروعات المتنوعة، تتمحور حول توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام للشعب المصري.

تخصيص 5.3 مليار جنيه لمشروع البتلو

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من المشروعات المرتبطة بالفلاح ورفع مستواه وتنعكس على غذاء الشعب، مثل المشروع القومي للبتلو، حيث خصصت الدولة استثمارات له 5.3 مليار جنيه واستفاد منه أكثر 33 ألف مستفيد؛ ما أدى إلى قدر من التوازن في أسعار اللحوم وتشغيل بعض أبناء المزارعين والمربين ومساعدة المربين في إيجاد مصدر أخر للدخول ورفع مستواهم.

لم تحدث أزمة في السلع خلال فترة كورونا

وأضاف «القصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن العالم لمس أهمية القطاع في ظل أزمة كورونا؛ لأن الكثير من الدول رغم ما تملكه من قدرات مالية لم تستطع توفير الغذاء في أوقات الأزمة، أما في مصر فلم يلمس أحد أي تغير في السلع أو نقص فيها حيث يرجع الفضل في ذلك إلى سياسات رئيس الجمهورية.

لقاءات مستمرة مع الرئيس السيسي

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد لقاءات معنا دوما والمختصين بالقطاع، واللقاءات تتناول العديد من الموضوعات مثل البذور، فالدولة المصرية تتمثل في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن، حيث تستهدف رفع الإنتاجية ومن ثم يتم زيادة المحاصيل».

11 محصولا ضمن البرنامج الوطني للبذور

واستطرد: «كانت المشكلة لدينا تتمثل في بذور الخضر وكنا نستوردها بالكامل في الخارج، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق برنامج وطني لإنتاجها في مصر، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية والباحثين في مصر، وبالفعل تم إطلاقه، واخترنا 11 محصولا مثل الطماطم والفلفل والباذنجان والبسلة والفاصوليا والبطيخ».

وأشار، إلى أن استنباط أي صنف يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 أو 5 سنوات، كما أظهر البرنامج نتائجًا، حيث إن هدف الدولة المصرية هو تحقيق نتائج ملموسة في إنتاج التقاوي، من أجل خفض التكلفة وستكون قادرة على تحمل التغيرات المناخية في مصر.

وشدد، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والأرز والقطن، إذ شهدت مصر نهضة فيما يتعلق بالارتقاء بصناعة الغزل والنسيج وإنشاء مصانع على مستوى عالٍ، لافتًا إلى أنه عندما تم تطبيق المنظومة الجديدة للقطن هذا العام أصبح سعره 3800 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و4600 جنيه في الوجه البحري.