وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة: 3 أسباب لازدهار العلاقات مع مصر

أشادت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، ليز تروس، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات التي تجمع المملكة المتحدة ومصر وذلك في أعقاب لقائها مع وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وكتبت في تغريدة لها على موقع «تويتر» «تزدهر العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر بفضل علاقات تجارية واستثمارية قوية والزيارات العسكرية المتبادلة التي تجري وكان آخرها في يونيو الماضي، والتعاون في معالجة تغير المناخ».

وأكدت تروس أنها تتطلع إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري مرة أخرى في قمة المناخ، المرتقب عقدها في غلاسكو خلال هذا العام.

