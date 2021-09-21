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محمود مسلم

وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة: 3 أسباب لازدهار العلاقات مع مصر

كتب:

ثروت منصور
10:52 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع ليز تروس

لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع ليز تروس

أشادت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، ليز تروس، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات التي تجمع المملكة المتحدة ومصر وذلك في أعقاب لقائها مع وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

علاقات تجارية وزيارات عسكرية ومعالجة مناخية

وكتبت في تغريدة لها على موقع «تويتر» «تزدهر العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر بفضل علاقات تجارية واستثمارية قوية والزيارات العسكرية المتبادلة التي تجري وكان آخرها في يونيو الماضي، والتعاون في معالجة تغير المناخ».

وأكدت تروس أنها تتطلع إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري مرة أخرى في قمة المناخ، المرتقب عقدها في غلاسكو خلال هذا العام.

عرض رؤية مصر تجاه القضايا الراهنة في المنطقة

ويقود شكري خلال زيارته الحالية إلى نيويورك الوفد المصري المشارك في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 ويترأس الوزير - بحسب بيان وزارة الخارجية- وفد مصر في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

 

 

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