مستشار الرئيس للصحة: لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن الدولة تسير بخطى جيدة في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وضعا خطة لكل منسبي الوزارتين من خلال توفير اللقاحات بصورة مباشرة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من اللقاحات خاصة للطلاب الجامعيين، لتطعيم أكبر عدد من منتسبي الجامعات والمديريات التعليمية بلقاح كورونا.

مستشار الرئيس: لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ماقبل الجامعي

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، موضحًا أن هدف الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات هو عودة الحياة في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم، وأن وزارة الصحة تبذل العديد من المجهودات مع كافة الوزارات لتوفير وتطعيم المواطنين، لأنها أصبحت أولية قصوى، وبنهاية العام الجاري يجرى تطعيم أكبر عدد.

وأشار عوض تاج الدين، إلى عدم التهاون في تطعيم العاملين ومنسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة أنهم في احتكاك مع الطلاب طوال العام الدراسي.

مستشر الرئيس:الصحة مستعدة لأي سيناريوهات للموجه الرابعة في مصر

وفي ذات السياق، وأوضح مستشار الرئيس، أن الصحة وضعت كافة الاحتمالات لمواجهة الموجة الرابعة وعودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، تزامنا مع وجود حالات مصابة بمتحور «دلتا بلس» الأمر الذي يدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع أخذ اللقاح، مضيفًا أن وزارة الصحة مستعدة لأي سيناريو وأن الموجة الرابعة رغم ارتفاع عدد الإصابات ستكون نسبية بالموجات السابقة للفيروس، بل مع التطعيم ستقل السيناريوهات الصعبة.