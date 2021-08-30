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محمود مسلم

جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات 

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الوطن
10:56 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
إزالة تعديات

إزالة تعديات

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أمام المحال المخالفة بالحي الأول وشارع الزلزال، بقيادة العقيد وليد هريدى، رئيس قسم شرطة التعمير، وقوة من قسم شرطة المدينة، بمشاركة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأوضح «مندور» أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال والمنشآت المتمثلة في التعدي على أرصفة المشاة والطرق، وإقامة تند ووضع معدات وبضائع تعوق حركة المارة، كما تم التحفظ على بعض الأدوات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن التحفظ على 8 مركبات «توك توك» تسير بشوارع المدينة، بالرغم من التنبيه قبل ذلك بمنع السير داخل المدينة، مؤكدا استكمال الحملات لتشمل أنحاء المدينة كافة؛ لمنع المخالفات والظواهر العشوائية.

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