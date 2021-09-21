طوارئ بمطار القاهرة الدولي لاستقبال مشيعي المشير طنطاوي

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، خصصت فرقا للعلاقات العامة والإعلام لاستقبال مشيعي جنازة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بصالات الوصول، بداية من الآن، مشيرة إلى أنه من المتوقع، أن يتم استقبال المشيعين بجميع صالات الوصول، نظرا لوصول معظمهم على متن الرحلات العادية.

تخصيص صالة 4 لاستقبال الضيوف الخارجية المشاركة في تشييع جنازة المشير

وأفادت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر أيضا أن يتم توحيد خروج المشيعين من صالة 4 وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وبالنسبة للملوك والرؤساء، فيتم استقبالهم بشكل طبيعي من مطار مؤسسة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولي.

في غضون ذلك أعلنت قيادات الأمن بمطار القاهرة الدولي، حالة «الطوارئ» تحسباً لظهور شخصيات عامة دولية داخل مطار القاهرة الدولي في أي لحظة، وللتيسير على ضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم، سواء للمشاركة في الجنازة الرسمية، أو القادمين من الخارج بشكل عام.

ورحل المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي تولى حكم البلاد عقب ثورة ال25 من يناير 2011، صباح اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وتخرج «طنطاوي» في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الإستئناف وحرب أكتوبر 1973.

وظل المشير طنطاوي على رأس السلطة، في مصر حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد في 12 أغسطس 2012.