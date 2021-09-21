وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: التاريخ سيتوقف أمام دوره لحماية البلاد

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وأكد وزير العدل في بيان عنه، أنّ الفقيد كان قائدا حكيما وبطلا مخلصا لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمز وطني نفخر بأنّه من أبناء مصر الأوفياء، الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلا ثريا زاخرا بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

وتابع مروان، أنّ التاريخ سيتوقف طويلا أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها، موجّها العزاء إلى المؤسسة العسكرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.