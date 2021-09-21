مقطع فيديو 40 ثانية يوثق انتحار طالب الطب من أعلى مبني جامعة خاصة

تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة، على مقطع فيديو مدته 40 ثانية، ظهر فيها طالب الطب أثناء التخلص من حياته إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أعلى مبنى كلية الطب داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

رسالة الطالب لوالديه قبل الانتحار: «سامحوني»

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث القطاع، عن أن الطالب المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب شعوره الدائم بالوحدة لسفر والديه إلى إحدى الدول العربية، وأيضًا بسبب عدم وجود أصدقاء له، مما دفعه إلى التخلص من حياته تاركا رسالة لوالديه مكتوب بداخلها: «سامحوني».

تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان الطالب المنتحر، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن.

أسرة الطالب تنفي وجود شبهة جنائية

وكانت أسرة الطالب قد نفت، حدوث أي شبهة جنائية في الوفاة، وأشارت إلى أن نجلهم كان يعاني أزمة نفسية سيئة منذ عدة أشهر، وحاولوا تهدئته ومساعدته في الخروج من أزمته، لكنهم فوجئوا بمصرعه بهذه الطريقة البشعة أثناء تواجدهم خارج البلاد.

استشاري نفسي يوضح أسباب انتحار طالب الطب

وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن واقعة انتحار الطالب، تعتبر انتحار مخطط ناتج عن دخوله في نوبة من نوبات الهوس الاكتئابي، قائلًا في تصريح سابق لـ«الوطن»: «شعور الشخص بأنه أقل من الآخرين بيخليه يكتئب والاكتئاب بيخليه ينتحر»، مشيرة إلى أن قسوة الوالدين قد تؤدي إلى الانتحار أيضًا: «المعاملة القاسية تؤدي للانتحار، وفيه أباء بيقرروا يعملوا عزل لأولادهم بأنهم يقفلوا عليهم في التربية والانخراط في المجتمع مع الآخرين، فلا يجد أي متنفس أمامه سوى الانتحار».